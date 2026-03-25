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Emiliano verso il no del Csm: stop all’incarico con Decaro

di Vincenzo D’Errico per FoggiaReporter

BARI – Michele Emiliano non potrà, almeno per ora, assumere il ruolo di consigliere giuridico del presidente della Regione Puglia Antonio Decaro.

Il Consiglio Superiore della Magistratura sarebbe infatti orientato a non concedere l’autorizzazione richiesta. La commissione competente ha già esaminato il caso e, secondo quanto emerso, avrebbe espresso informalmente parere negativo, comunicandolo alla Regione.

La decisione definitiva spetterà comunque al plenum del Csm. L’incarico avrebbe consentito a Emiliano di evitare il rientro in magistratura dopo oltre vent’anni di aspettativa, trascorsi tra l’esperienza da sindaco e quella da governatore della Puglia.