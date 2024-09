Emiliano su violenza operatori sanitari: “Regione al loro fianco”

EMILIANO, VIOLENZA SU OPERATORI SANITARI: REGIONE AL FIANCO DI MEDICI E INFERMIERI, IL 23 SETTEMBRE RIUNIONE COMITATO REGIONALE ORDINE E SICUREZZA

“La Regione Puglia è al fianco degli operatori sanitari pugliesi”: lo dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, con riferimento alla manifestazione odierna a Foggia, indetta dai sindacati dei medici dopo gli episodi di violenza contro il personale sanitario. Alla manifestazione a rappresentare la Regione era presente il vice presidente Raffaele Piemontese.

“Sul tema della sicurezza – dichiara Emiliano – c’è la massima attenzione: per questo ho chiesto al prefetto di Bari di riunire il Comitato regionale per l’ordine e la sicurezza pubblica perché si arrivi a definire protocolli che garantiscano il tempestivo intervento delle forze di polizia in caso di episodi di violenza nelle strutture ospedaliere. La riunione si terrà il prossimo 23 settembre e avrà una grande importanza per definire le misure concrete di salvaguardia degli operatori”. “La questione – prosegue Emiliano – ha una dimensione nazionale ed è quindi fondamentale l’intervento del Governo, cui spetta in via esclusiva la tutela dell’ordine pubblico.

La Regione Puglia è pronta a fare la sua parte, condividendo le istanze che arrivano dai medici e dagli operatori sanitari, per trasmetterle al ministero dell’Interno e al ministero della Salute. La gratitudine per l’impegno che questi professionisti offrono ogni giorno a servizio della salute della comunità è massima, ed è quindi doveroso lo sforzo che come istituzioni dobbiamo compiere per garantire le migliori condizioni di sicurezza ed efficienza nei luoghi di lavoro e di cura”.