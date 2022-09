Emiliano: “Sputeranno sangue per cambiare quello che abbiamo realizzato”. Meloni: “Campagna d’odio”

Le parole di Michele Emiliano, governatore della Puglia, non vengono mai archiviate senza polemiche. Soprattutto in questi giorni caldi di campagna elettorale in vista del voto del 25 settembre. A meno di due settimane dal voto, le parole di Emiliano contro Giorgia Meloni, pronunciate ieri a Taranto nel corso del tour elettorale di Enrico Letta, hanno provocato polemiche dure.

Emiliano ha detto: “La Puglia è per l’Italia in questo momento, assieme alla Campania, una sorta di Stalingrado. Da qui non passeranno e qualunque cosa dovesse succedere perché noi non abbandoneremo mai il campo qualunque sia il risultato. E sputeranno sangue – ha ribadito Emiliano – per cambiare quello che noi siamo riusciti a realizzare in questi anni”.

La polemica è stata subito cavalcata da Giorgia Meloni, esponente di spicco del centrodestra italiano. “Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dice che il centrodestra dovrà sputare sangue e che non passerà, a prescindere da come andranno le elezioni. Il tutto, tra gli applausi del segretario Pd Letta. Cosa intendono? Che inviteranno i loro militanti alla sovversione delle istituzioni? Vi immaginate cosa sarebbe successo se queste pericolose e violente parole le avesse pronunciate un presidente di regione di Fratelli d’Italia? La campagna d’odio portata avanti dalla sinistra sta raggiungendo livelli mai visti prima. Un atteggiamento irresponsabile e indegno di una forza politica democratica”.

L’irruenza di Emiliano è stata condannata da molti politici, amministratori e consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, della Lega e di Forza Italia. Il presidente, però, ha inviato alla stampa una nota contro la strumentalizzazione delle sue parole.

“In riferimento alle dichiarazioni di alcuni esponenti politici che hanno inteso strumentalizzare alcune parole da me pronunciate, si precisa che “sputare sangue” è una locuzione verbale che il De Mauro correttamente contestualizza in impegnarsi e affaticarsi molto in qualcosa. Esattamente ciò che la destra in Puglia da diversi anni prova a fare per vincere le elezioni, finora senza riuscirci né per le amministrative né per le regionali”, ha sottolineato Emiliano.