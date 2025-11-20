[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Emiliano: “Solidarietà al consigliere Perrini. Ferma condanna per ogni forma di intimidazione”

Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano esprime solidarietà al consigliere regionale Renato Perrini, destinatario nelle scorse ore di minacce e offese.

“A Renato Perrini la mia vicinanza personale e istituzionale – dichiara Emiliano – La Puglia rifiuta ogni forma di violenza, intimidazione o linguaggio d’odio. Differenze politiche e confronti anche accesi non possono mai sconfinare in minacce. Condanno con fermezza quanto accaduto e confido che le forze dell’ordine possano individuare al più presto i responsabili.”

Il Presidente ha sentito il consigliere Perrini al telefono e gli ha rivolto “un augurio affinché possa proseguire la sua attività politica con serenità, nella consapevolezza che le istituzioni regionali sono unite nella difesa della democrazia e del rispetto umano”.