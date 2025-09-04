Politica Puglia

Emiliano esprime l’intesa per la nomina dei presidenti del Parco dell’Alta Murgia e del Gargano

Redazione4 Settembre 2025
Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha espresso l’intesa sulle nomine di  Giuseppe Colucci e di Vincenzo D’Errico, proposte dal Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, alla carica rispettivamente di Presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia e di Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Gargano.

