[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Emiliano esprime l’intesa per la nomina dei presidenti del Parco dell’Alta Murgia e del Gargano



Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha espresso l’intesa sulle nomine di Giuseppe Colucci e di Vincenzo D’Errico, proposte dal Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, alla carica rispettivamente di Presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia e di Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Gargano.