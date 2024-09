“Emiliano contro il Governo? Lui ha la gestione diretta della sanità”

SALUTE. LA SALANDRA (FDI) EMILIANO CONTRO IL GOVERNO? È LUI CHE HA LA GESTIONE DIRETTA DELLA SANITÀ

“Apprendo da notizie di stampa delle esternazioni del Governatore della Puglia Michele Emiliano e di qualche sindacato affine contro il Governo nazionale nella gestione della sanità, scagliandosi in particolar modo contro il Sottosegretario alla Salute Gemmato, che invece manifesta costante presenza e disponibilità all’ascolto sul tema.

Ricordo al Presidente Emiliano, innanzitutto, che questo è il Governo che ha investito di più in materia e che più è intervenuto a difesa del personale medico e sanitario, ancor prima degli ultimi episodi che pare lo abbiano risvegliato. Emiliano dimentica che la ‘gestione diretta’ della sanità è in mano a lui, in quanto presidente di Regione. Allo stesso modo, non ricordiamo levate di scudi della Cgil, che pure è intervenuta criticando Gemmato, contro le inefficienze della sanità regionale, che è sotto gli occhi di tutti, senza voler ricordare al sindacato il suo silenzio sullo sperpero dei soldi pubblici per la realizzazione e smantellamento dell’ospedale Covid.

Gli stessi proclami, o le annunciate convocazioni, dei rappresentanti regionali in difesa dei nostri medici sono arrivati con un certo ritardo: Emiliano ha forse atteso che la scandalosa aggressione ai medici di Foggia avesse eco nazionale per ricordarsi che la Regione, in primis, avrebbe dovuto intervenire a difesa dei propri dipendenti, oltre che prevenire un tale costante clima di insicurezza nelle strutture ospedaliere?”.

Così in una nota il deputato pugliese di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra.