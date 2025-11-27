Politica Puglia

Emiliano chiede di tornare ad essere un magistrato. Con stipendio raddoppiato

Redazione27 Novembre 2025
Dopo la fine del suo mandato politico e con la difficile prospettiva di un incarico da assessore nella nuova giunta regionale, Michele Emiliano ha deciso di muoversi in un’altra direzione: tornare in magistratura e farlo richiedendo direttamente la settima valutazione di professionalità, quella che gli permetterebbe di rientrare con uno stipendio quasi doppio rispetto a quello percepito quando lasciò la toga.

Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.

Per Emiliano, dunque, questa mossa potrebbe essere l’unica strada concreta per tornare al suo primo amore, la magistratura appunto, dopo  vent’anni trascorsi tra il Comune di Bari e la guida della Regione Puglia. 

