Emiliano: “Aspetto una delegazione dei lavoratori della Coopla Green di Manfredonia”

Aspetto in Presidenza una delegazione dei lavoratori per valutare come dare una mano alla nuova azienda per migliorare la sua impiantistica e la sua competitività. Un abbraccio a tutti

Così Michele Emiliano sulla pagina del Comune di Manfredonia, dopo essere stato allertato dall’Amministrazione sul caso dei lavoratori della Coopla Green, che chiedono un aiuto per salvaguardare il proprio lavoro.