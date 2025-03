[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Emiliano: “Alle Regionali sarò candidato con il PD”

L’attuale presidente della Regione Puglia sarà candidato con il PD nelle prossime elezioni regionali: “Devo dare una mano, perché questa rivoluzione pugliese è cominciata tanti anni fa con le elezioni al Comune di Bari”.

Ma non con il movimento Con come si aspettavano in tanti: “Sono tra i fondatori del Partito Democratico con cui abbiamo costruito una classe dirigente straordinaria. Mentre il centrodestra non ha costruito una classe alternativa in questi venti anni”.