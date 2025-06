[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Emiliano a Delle Noci: “Gli auguro di trovare un giudice che riconosca che non ha commesso alcun reato”

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano dichiara: “Alessandro Delli Noci mi ha comunicato la sua volontà di dimettersi da ogni carica per poter difendere se stesso, la sua famiglia e la Regione Puglia da tutte le accuse che gli sono state rivolte.

Lo ringrazio per il magnifico lavoro che ha fatto aiutando l’economia pugliese a diventare la migliore d’Italia degli ultimi anni per tasso di crescita del PIL e per capacità di attrazione degli investimenti.

Gli auguro di trovare al più presto un giudice che riconosca quello che tutti noi che abbiamo lavorato al suo fianco sappiamo benissimo e cioè che non ha commesso alcun reato”.