Emergenza raccolta in Puglia, Coldiretti chiede proroga permessi di soggiorno ed un decreto flussi

Emergenza raccolta in Puglia dove senza un decreto flussi e proroga permessi di soggiorno si rischia di perdere 5000 lavoratori agricoli in un periodo difficile. Il Report di coldiretti mostra come i limiti alle frontiere e le limitazioni di arrivo della manodopera e soprattutto la scadenza dei permessi di soggiorno per 30.000 operai agricoli che rischiano di dover tornare nel paese di origine mette in serio pericolo il raccolto dei prossimi mesi. La Coldiretti chiede un decreto flussi e una proroga della scadenza dei permessi di soggiorno.