Emergenza LSU, incontro in video conferenza col Prefetto

Si è concluso da pochi minuti l’incontro in video conferenza convocato dal Prefetto di Foggia, Dott. Carmine Esposito, avente ad oggetto l’emergenza che vede protagonisti 116 famiglie LSU di Manfredonia. All’incontro, oltre alle parti sindacali ed ai referenti della Regione Puglia, ha preso parte l’Amministrazione comunale (con Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia e l’Assessore al Personale Libero Palumbo) unitamente al consigliere regionale Giandiego Gatta.

Sulla questione sin dal suo insediamento è concretamente presente l’Amministrazione nel ruolo di coordinatore della filiera politico-istituzionale sovraterritoriale, grazie alla quale sono stati fatti importanti passi in avanti rispeto al doppio da raggiungere: la proroga per il rifinanziamento progeto LSU (in scadenza il prossimo 31 dicembre) e la riapertura dei termini del bando del Ministero del Lavoro per la loro stabilizzazione, in quanto scaduti lo scorso 31 luglio 2021.

All’esito della riunione di questa sera, concordata dal Prefetto Esposito con il sindaco Rotice, sarà inviata una dettagliata nota al Ministero del Lavoro per sollecitare la definizione formale del rifinanziamento del progetto, prerogativa per poi giungere al percorso di stabilizzazione nei mesi successivi.

Gli LSU in questione, rappresentano al momento il 50% della forza lavoro del Comune di Manfredonia che, in loro assenza, rischierebbe la paralisi dell’attività amministrativa, oltre che innescare una “bomba sociale” per le ripercussioni causate dalla mancanza di reddito dopo 26 anni di servizio.

La Prefettura ed i sindacati hanno riconosciuto il ruolo fondamentale della nuova Amministrazione insediatasi da poche settimane nell’impegno e nella volontà di dare finalmente dignità e futuro a questi lavoratori.

Le parti, costituitisi in task force, si riuniranno a stretto giro per aggiorrnarsi sull’evoluzione poltico-istituzionale della vicenda e per delineare le tappe del percorso che porteranno alla procedura di stabilizzazione.