Emergenza Incendi: Croce Rossa in azione! 🔥🚨

Queste settimane appena trascorse sono state molto difficili per il nostro territorio; dal 17 Luglio al 27 Luglio, i Volontari del Comitato di Manfredonia della Croce Rossa Italiana sono stati impegnati, senza sosta, nel supporto agli operatori coinvolti nelle operazioni antincendio, accanto alla popolazione, che hanno interessato Lago Salso in Manfredonia e San Giovanni Rotondo.

🩹 Nelle mattine del 21 e 22 Luglio a San Giovanni Rotondo è stato necessario, purtroppo, far evacuare decine di famiglie da diverse frazioni della città ed alcuni anziani non autosufficienti con l’ausilio d’ambulanze, garantendo assistenza sanitaria continuativa e supporto umanitario, in coordinamento con le autorità locali e le altre forze in campo.

Presso la locale sede territoriale, dove aveva sede anche il C.O.M., è stato attrezzato un ricovero per tutti gli evacuati dove i Volontari hanno assistito e ristorato i cittadini.

Diverse squadre di Volontari sono state, inoltre, impegnate in punti strategici della città, per distribuire mascherine alla popolazione, assieme alla Confraternita della Misericordia locale. Da subito è stato attivato anche il COC – Centro Operativo Comunale, presidiato H24 da Volontari delle associazioni e anche dai nostri coordinatori.

🙏 Un grazie speciale a tutti i Volontari, operatori, forze dell’ordine e cittadini che hanno collaborato per proteggere la nostra comunità.

