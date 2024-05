Emanuela Malavisi di Uomini e Donne, prime parole dopo la rottura con Marco Antonio: “Ci abbiamo creduto”

Un’altra coppia di Uomini e Donne si è detta addio. Marco Antonio Alessio e Emanuela Malavisi che si erano conosciuto in questa edizione del dating show hanno deciso di dividere le proprie strade. I due erano apparsi molto innamorati in alcune storie postate subito dopo la loro uscita dal dating show condotto da Maria De Filippi. La lontananza però era apparsa un ostacolo importante alla loro relazione. Marco Antonio e Emanuela infatti erano entrati in crisi non riuscendo a vedersi con continuità. Di qui, la decisione di prendersi una pausa di riflessione. Un momento difficile che la coppia non è riuscita a superare secondo quanto trapelato da Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, Emanuela Malavisi ha rotto il silenzio sulla rottura con Marco Antonio

Lorenzo Pugnaloni, noto esperto di gossip, ha postato una storia sul suo profilo Instagram in cui ha annunciato la fine della storia d’amore della coppia nata in questa stagione del trono over di Uomini e Donne. Un’indiscrezione che ha trovato conferma dalle parole dette da Emanuela Malavisi nel corso di alcune storie pubblicate in queste ore su Instagram. L’ex dama del dating show infatti ha dichiarato le seguenti parole: “Vi chiedo di rispettare le persone che siamo, i nostri sentimenti (qualsiasi essi siano) e il nostro dolore perché qui nessuno ha colpe. C’è stato rispetto reciproco dall’inizio alla fine e ci abbiamo creduto tanto entrambi in questa relazione.” La donna ha poi chiesto ai fan di evitare di screditare Marco Antonio o di giungere a conclusioni affrettate aggiungendo che stanno cercando di mantenere buoni rapporti nel rispetto degli 8 mesi trascorsi insieme. L’ex dama ha concluso: “Stateci accanto in modo pulito”.