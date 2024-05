Uomini e Donne, una coppia del trono over si è detta addio: la segnalazione

Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio sono stati gli assoluti protagonisti del trono over di Uomini e Donne. I due aveva deciso di frequentarsi a telecamere spente. La dama inizialmente aveva espresso dei dubbi sul rapporto con l’uomo visto la distanza fisica e le rispettive professioni ma nonostante questo avevano deciso di darsi una possibilità. Anche Gianni Sperti e Tina Cipollari li avevano spinti a conoscersi fuori. La loro storia era iniziata con serenità come testimoniato alcune storie pubblicate dalla coppia di Uomini e Donne. Poi qualche settimana fa sono iniziate le prime scaramucce. Ad avvalorare la tesi è stato un video postato da Emanuela Malavisi dove ha espresso dei dubbi su come andassero le cose tra lei e Marco Antonio Alessio.

Uomini e Donne, Emanuela e Marco Antonio si sono lasciati

Il cavaliere di Uomini e Donne ha annunciato che si erano presi una pausa di riflessione per cercare di ritrovare il loro equilibrio. In quell’occasione, Emanuela Malavisi ha dichiarato che la lontananza aveva influito ad alimentare i problemi. Da qui, la nascita di diverse liti. Purtroppo i due non sono riusciti a superare i problemi perché diverse ore fa è giunta la notizia che tra di loro sarebbe terminato tutto. A svelare l’indiscrezione, c’ha pensato Lorenzo Pugnaloni attraverso una breve storia sul suo profilo Instagram. Oltre al post dell’esperto di gossip, la stessa Emanuela ha pubblicato una frase che non ha lasciato dubbi sulla fine della storia con Marco Antonio.