EMANATA L’ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE 2025



In previsione della stagione estiva, la Capitaneria di porto di Manfredonia ha tenuto un

incontro informativo con tutti gli operatori delle strutture balneari per illustrare i punti salienti

relativi alla recente emanazione dell’ordinanza di sicurezza balneare (n°19/2025).



Il provvedimento scaturisce dalla valutazione di procedure consolidate nel corso degli anni

che legano l’elemento esperienziale al quadro normativo sempre più stringente sul tema

della sicurezza, con l’intento di regolamentare, in maniere omogenea, gli aspetti di settore

per la fruizione in sicurezza della balneazione, della navigazione da diporto e della tutela

dell’ambiente ma anche alla tutela delle bellezze del territorio ricadenti nel Circondario

Marittimo di Manfredonia che si estende dal Comune di Mattinata (località Vignanotica) al

Comune di Zapponeta incluso.

Tra le principali regole previste dall’ordinanza di sicurezza balneare si ricordano:

➢ l’area destinata esclusivamente alla balneazione viene confermata, dal 1° maggio al

30 settembre, come, la zona di mare fino ad una distanza di 200 metri dalle spiagge

e/o dalle scogliere basse e di 100 metri dalle coste alte o a picco sul mare;

➢ il limite delle acque sicure viene fissato in 1,30 mt il che sarà segnalato con delle boe

di colore bianco distanziate da 15 mt l’una dall’altra;

➢ l’obbligo in capo alle amministrazioni civiche di munire le spiagge libere del servizio

di salvataggio ovvero in assenza di affiggere apposita cartellonistica riportante

l’assenza del servizio di salvataggio;

➢ la possibilità di adottare piani collettivi di salvataggio da sottoporre al vaglio dell’Autorità

Marittima in maniera da garantire il servizio di salvamento in vaste aree di litorale;

➢ la possibilità per i titolari degli stabilimenti balneari di dotarsi, ai fini del soccorso, in

aggiunta al classico pattino, di una moto d’acqua.

Tra le novità rilevanti si segnala l’adeguamento della segnaletica presente sulle postazioni

di salvataggio agli standard europei con la previsione di tre bandiere:

BANDIERA VERDE (in luogo della precedente BANDIERA BIANCA): servizio di

assistenza attivo, condizioni favorevoli;

assistenza attivo, condizioni favorevoli; BANDIERA GIALLA: servizio attivo, condizioni meteo-marine potenzialmente

rischiose;

rischiose; BANDIERA ROSSA: balneazione sconsigliata o pericolosa, con o senza servizio

attivo;

La neo adottata ordinanza di sicurezza balneare, al fine di garantire una maggiore

familiarità e sicurezza all’utenza, suggerisce agli Enti Locali interessati, e agli operatori

balneari, di adottare una segnaletica uniforme ed esaustiva riconducibile al modello di

riferimento costituito dal progetto europeo PERLA (cooperazione per l’accessibilità,

fruizione e sicurezza della fascia costiera) e dalla simbologia standard ISO 20712.

A completare il quadro della sicurezza concorreranno l’ordinanza n. 17/2025 avente ad

oggetto la “Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette

alla navigazione” e la n. 20/2025 con la quale viene approvato il “Regolamento sulla

Disciplina del Diporto Nautico nell’ambito del Circondario Marittimo di Manfredonia”.



Le ordinanze sono consultabili e scaricabile nella pagina ordinanze del sito istituzionale

https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/home



In ultimo si ricorda il NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE (NUE) 112 o il

NUMERO EMERGENZE IN MARE 1530 entrambi attivi su tutto il territorio nazionale 24 ore

su 24 per 365 giorni l’anno da utilizzare unicamente in caso di emergenze.