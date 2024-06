Elly Schlein a Manfredonia il 4 Giugno per La Marca Sindaco

La segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, sarà a Manfredonia martedì 4 giugno. A partire dalle 15.30, in piazzetta del Mercato, si svolgerà la manifestazione pubblica a cui parteciperá il candidato sindaco del centrosinistra Domenico La Marca.

La segretaria inizierà da Manfredonia il giro in Puglia a sostegno del PD e dei candidati alle elezioni europee e dei candidati sindaco dei principali Comuni al voto.

“È un onore e un piacere accogliere Elly Schlein a Manfredonia e condividere con lei l’impegno che il Circolo manfredoniano sta profondendo per ottenere un ottimo risultato elettorale nella nostra città e sul piano nazionale”, commenta il segretario cittadino del PD Matteo Panza.

“La campagna elettorale per le amministrative e le europee è una tappa fondamentale nel processo politico di rafforzamento del Partito Democratico. Ottenere oggi un buon risultato a Manfredonia e nelle altre città foggiane e pugliesi al voto, come in tutta Italia, rappresenterebbe una sonora bocciatura ad una destra che vuole spaccare il paese con l’autonomia differenziata e privatizzare l’acqua pubblica a scapito di tutti i cittadini pugliesi. La presenza di Elly Schlein sarà di ulteriore stimolo a raggiungere il risultato che tutti noi auspichiamo”, aggiunge il segretario provinciale del PD Pierpaolo d’Arienzo.