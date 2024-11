Elisabetta Gregoraci, “se Flavio Briatore si risposa lo ammazzo”, la reazione di lui

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono una coppia di fatto, una coppia libera, ma una coppia. Se non fosse per il condividere la crescita di Nathan Falco che entrambi vogliono gestire per una corretta educazione. I due sono ufficialmente separati dal 2017 dopo un matrimonio durato 9 anni. Entrambi però mantengono un rapporto ottimo, di grande rispetto e stima (e forse qualcosa di piu). Durante il programma TV “Questione di Stile“, la Gregoraci e Briatore si scambiano pareri e idee. Una frase della showgirl fuorionda ha fatto impazzire i fan che sperano sempre in un ritorno di fiamma.

La frase di Elisabetta Gregoraci che fa sognare i fan

All’interno del programma condotto dalla Gregoraci è presente una sezione chiamata “I Briatoraci”, che richiama un po i Ferragnaz (finiti male). Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore con il pubblico raccontano del loro passato e della loro storia, i due parlano amabilmente e si scambiano idee e retroscena. La cosa piace molto al pubblico.

La Gregoraci che ha da poco chiuso la sua relazione con Giulio Fratini ricorda in trasmissione “Ricordo ancora il tuo primo messaggio: non cambiare mai” Briatore risponde con una battuta: “Sì e poi sei cambiata…”. I due ridono ed entrano nel tema “matrimonio”.

Elisabetta chiede senza filtri “Mica vuoi risposarti? Abbiamo finito, giusto?” e Briatore ammette “No, non mi voglio risposare nessuno, ora basta, abbiamo finito.” e poi controbatte “Tu invece potresti risposarti“. Ed Elisabetta risponde “Non ho voglia di risposarmi, sto bene così” Ma poi nel fuorionda si lascia scappare “Se lui si risposa lo ammazzo” facendo trapelare tutto il suo attaccamento a Flavio Briatore, attaccamente in realtà mai nascosto. I Fan provano ad ipotizzare un ritorno di fiamma tra i due.

Elisabetta Gregoraci in Puglia – Foto tratta dal suo profilo facebook

Flavio Briatore risponde alla Gregoraci dopo la frase su di lui

Flavio Briatore nella puntata del programma “Questione di Stile” ha poi risposto ad Elisabetta Gregoraci alla frase “Se lui si risposa lo ammazzo” dicendo “Ho pensato che magari questa è la ragazza che sta a casa cucina. Nel frattempo la cucina non sa neanche dov’è. A casa non ci sta, quindi c’è stato un grande misunderstanding di quello che pensavo che tu fossi e che invece sei” Termina però con una nota positiva, “Alla fine hai fatto una carriera bellissima”