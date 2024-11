Elezioni Usa, testa a testa Trump-Harris

Parità completa, al 49 per cento, per la candidata democratica Kamala Harris e per il repubblicano Donald Trump in vista delle elezioni presidenziali del 5 novembre.

È quanto sostiene l’ultimo sondaggio realizzato dalla Nbc News prima del voto parlando di una «sfida testa a testa» e sottolineando che solo il 2 per cento degli elettori afferma di non avere ancora deciso per chi votare.

Indipendentemente da chi vincerà la corsa presidenziale, il 60% degli elettori ritiene che il paese rimarrà diviso. A sostegno di Harris, riporta la Nbc, è il crescente entusiasmo democratico, con un vantaggio di 20 punti su Trump sulla questione dell’aborto. Harris viene vista come il candidato che si prenderà maggiormente cura della classe media.

A sostegno di Trump sono i due terzi degli elettori che ritengono che la nazione stia andando nella direzione sbagliata e che lo ritengono un presidente migliore di Joe Biden.