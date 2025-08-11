[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Elezioni Regionali, sfuma l’election day: ipotesi date

Tramontata l’ipotesi di un election day, i cittadini saranno chiamati al voto in Calabria, Campania, Marche, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto nell’arco di diversi fine settimana.

In Toscana sono state ufficializzate le date del 12 e 13 ottobre. Nelle Marche il 28 ed il 29 settembre, stesse date per la Valle d’Aosta.

In Calabria si vota il 5 e 6 ottobre.

La Puglia andrà probabilmente al voto a metà novembre. Non c’è ancora una data ufficiale, ma il Consiglio di Stato ha disposto che le elezioni si tengano entro il 23 novembre.