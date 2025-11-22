Attualità Manfredonia
Elezioni Regionali. Accesso Istituto De Sanctis – Mozzillo nella giornata del 23 novembre
Vista l’Ordinanza n. 185 del 21/11/2025 di divieto di circolazione con rimozione forzata a tutti i veicoli Il giorno 23 novembre 2025, dalle ore 09.00 alle ore 20.00, in
- Viale Miramare, nel tratto compreso tra P.le Ferri e Via A. Volta (ad eccezione dei veicoli autorizzati diretti allo stadio);
- Via S. Giovanni Bosco nel tratto compreso tra Via A. Volta e Via dell’Arcangelo ed in P. le Tommasino;
- Via dell’Arcangelo, nel tratto compreso tra Corso Roma e Viale Miramare.
Si comunica
che l’accesso alle sezioni 1,9,13,15,16,17,18,52,53 presenti presso L’ISTITUTO DE SANCTIS nella giornata del 23 novembre, sarà garantito esclusivamente dall’ingresso di Via Alessandro Volta.