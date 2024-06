Elezioni. Campo: “PD motore del rilancio politico del centrosinistra. Rafforzata l’alleanza con i civici”

Dichiarazione di Paolo Campo, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale

La conta è finita e il dato, incontrovertibile, è che il Partito Democratico è il motore del rilancio politico del centrosinistra nel Sud, in Puglia e in Capitanata.

Tanto si deve allo straordinario risultato di Antonio Decaro, che sarà l’europarlamentare italiano più votato a Strasburgo con i suoi quasi 500mila voti nella sola circoscrizione meridionale, altrettanto si deve alla qualità delle altre candidature europee e amministrative messe in campo dal PD in tutta la regione, che un po’ ovunque raccolgono consensi e successi.

La leadership del partito guidato da Elly Schlein rafforza anche l’alleanza con i civici in Puglia e, per diretta conseguenza, il buon governo del presidente Michele Emiliano, offrendoci l’opportunità di svolgere nelle migliori condizioni l’ultimo anno di legislatura e di proiettarci con fiducia nel futuro.

Al netto di episodici exploit elettorali e determinanti condizioni di contesto locali, è positivo anche il risultato del Partito Democratico in provincia di Foggia. Nei grandi centri al voto, vinciamo nettamente a Torremaggiore, affrontiamo il ballottaggio in posizione di vantaggio a Manfredonia e San Severo, e siamo praticamente alla pari a San Giovanni Rotondo.

Il Partito Democratico torna ad essere il primo partito anche a Manfredonia, dopo un lungo, impegnativo e appassionante lavoro di rigenerazione politica che ha offerto protagonismo a tante ragazze e tanti ragazzi, ha incluso nuove energie, ha suscitato passione.

Il turno di ballottaggio sarà decisivo e per questo bisognerà compiere uno sforzo straordinario per tenere viva la partecipazione, offrire attenzione a chi vorrà confrontarsi sul futuro prossimo di Manfredonia con spirito costruttivo e non per utilitaristico opportunismo, chiudere ogni spazio di manovra a chi si è dimostrato incapace di scegliere con chiarezza e trasparenza da che parte stare.

Ci aspettano altre due intense settimane intense di campagna elettorale e buona politica.