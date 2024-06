Elezione Camera di Commercio, Metauro: “Luogo di coesione e condivisione”

ELEZIONE CAMERA DI COMMERCIO, METAURO CONFCOMMERCIO: “LA NUOVA CAMERA DI COMMERCIO LUOGO DI COESIONE E CONDIVISIONE”

Foggia, 7 giugno 2024 – È stato eletto il 6 giugno il nuovo Presidente della Camera di Commercio di Foggia. Giuseppe Di Carlo è membro della giunta esecutiva provinciale della Confcommercio Foggia, iscritto sin dal 2009all’Associazione.

Nel suo discorso di insediamento il Presidente Di Carlo ha fatto riferimento più volte alla parola “alleanza” tra imprese, territorio e stakeholder locali al fine di potenziare la centralità dell’ente camerale in un processo di sviluppo del territorio.

“Siamo orgogliosi del risultato che la Confcommercio ha ottenuto con l’elezione di Giuseppe Di Carlo. La nostra Associazione ha confermato la sua forza rappresentativa sul territorio di Capitanata ed anche la sua capacità di fare sintesi e di aggregare soggetti e forze per lo sviluppo della provincia. – ha dichiarato Antonio Metauro, presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia. “Condivido pienamente le parole del nuovo Presidente che ha parlato della Camera di Commercio come il luogo dove nessuno deve sentirsi escluso, il luogo della condivisione e partecipazione, vivace e attiva, per creare occasioni di crescita per tutti. In linea con quello già creato, ritengo che la nuova governance camerale possa essere da stimolo per molti. Ora è tempo di lavorare tutti insieme. Il nostro territorio ha necessità di un sistema produttivo coeso e attento alle nuove e moderne richieste.”, ha concluso Metauro.