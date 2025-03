Eleonora Giorgi, l’ultima intervista

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Eleonora Giorgi, iconica attrice italiana, è morta oggi, 3 marzo, all’età di 71 anni, dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas con metastasi. Giorgi, nota per il suo talento e la sua personalità vivace, aveva recentemente rilasciato un’intervista al Corriere, in cui parlava con grande coraggio della sua condizione. «Ogni giorno è un regalo», affermava, sottolineando che la sua lotta era motivata dall’amore per i suoi figli.

Eleonora Giorgi: i giorni in clinica ed il supporto dei figli

In clinica, Giorgi raccontava di come, nonostante le difficoltà fisiche, il supporto della famiglia fosse fondamentale. «I miei figli mi hanno stretto la mano per 14 ore di fila», rivelava, mostrando la forza dei legami familiari in un momento così difficile. L’attrice aveva scelto di condividere la sua esperienza per sensibilizzare sul tema della malattia e dell’importanza di non lasciare mai soli i propri cari.

Giorgi esprimeva gratitudine anche per il supporto ricevuto dai medici e dalla sanità pubblica, mentre affrontava le sue terapie. Con una visione lucida della vita, parlava della sua consapevolezza della morte, riflettendo sull’importanza di apprezzare ogni momento. La sua anima, diceva, era pronta, e in un toccante passaggio, sperava di riabbracciare le sue amate figure del passato, tra cui la sua cagnolina Klari.

La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel cuore di chi l’ha amata e seguita nel corso della sua straordinaria carriera.