Eleonora Giorgi, la frase shock della Palombelli sulla sua salute

Durante una recentissima puntata di “Forum”, la conduttrice Barbara Palombelli ha toccato il cuore del pubblico con un commovente messaggio riguardo alla famosa attrice 71enne Eleonora Giorgi, attualmente ricoverata in clinica e sottoposta a terapia del dolore. Con voce triste, Palombelli ha annunciato: “Eleonora ci sta per salutare”, esprimendo preoccupazione per la salute della Giorgi, che sta combattendo una grave malattia.

Accanto a lei, Paolo Ciavarro, figlio dell’attrice, ha dimostrato grande professionalità scegliendo di partecipare alla trasmissione nonostante il difficile momento. Barbara ha voluto abbracciarlo in diretta, ringraziandolo per la sua presenza e sottolineando quanto sia importante per loro tutti stare vicini a Eleonora, una figura amata dal pubblico italiano.



Le ultime apparizioni di Eleonora Giorgi

La Giorgi, in un’intervista recente, aveva condiviso la sua lotta quotidiana con la malattia, descrivendo come la terapia con morfina e cortisone le stia consentendo di vivere ogni giorno come un regalo. La situazione ha toccato profondamente i cuori di molti, rendendo evidente l’amore e la solidarietà che circondano la famiglia Giorgi in questo momento difficile.