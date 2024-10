ELENA GENTILE ADERISCE A SINISTRA ITALIANA



“Con l’adesione a Sinistra italiana si compie un percorso politico nel segno dei diritti delle persone e della giustizia sociale”, dichiara Elena Gentile.

“Ringrazio Mino Di Lernia, segretario regionale del Partito, per aver portato a compimento una decisione nell’aria da molto tempo. Mi porto dietro le storie delle persone, quelle vere, che in tutti questi anni mi hanno insegnato tanto e di cui nella mia umile esperienza di assessore regionale prima ed europarlamentare poi ho avuto l’onore di prendermi cura”.



“Nichi Vendola ha rappresentato e rappresenta tuttora un faro per tutti noi che crediamo in una politica fatta di passione, idee e solidarietà. La sua capacità di ascolto e di guida ha ispirato la mia azione politica e continuerà a farlo lungo il mio percorso in Sinistra Italiana”, conclude Elena Gentile.



“L’adesione di Elena Gentile alla famiglia politica di Sinistra italiana è una scelta bella, importante e molto significativa. La sua esperienza, le sue competenza e il suo impegno per i diritti sociali e civili sono condivisi e sostenuti da tutti noi.



L’adesione formale al progetto di Sinistra italiana rappresenta un’opportunità preziosa

per consolidare la nostra presenza sul territorio e per proseguire con ancora maggiore determinazione le battaglie per l’uguaglianza e per la giustizia sociale”. Lo sottolinea Mino Di Lernia, segretario regionale del partito presieduto da Nichi Vendola.



“Ogni singola adesione a Sinistra Italiana – e sono sempre di più – porta la ricchezza di una storia: politica, personale, di impegno”, dichiara Fedele Cannerozzi, della Segreteria Regionale di Sinistra Italiana e referente per la provincia di Foggia.



“Ogni singola adesione contribuisce a irrobustire e rendere “incontrabile” e sperimentabile una proposta politica che in modo crescente raccoglie il consenso delle cittadine e dei cittadini.

Ci sono adesioni, come quella di Elena, che con più evidenza di altre quel progetto politico contribuiscono a costruirlo e a realizzarlo”

.