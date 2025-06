Elena Barolo e Antonino Spinalbese stanno insieme? Lei rompe il silenzio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Elena Barolo e Antonino Spinalbese hanno fatto parte del cast della prima edizione di The Couple, reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5.

Durante il loro percorso nella casa si sono avvicinati moltissimo e da settimane non si fa che parlare di un loro presunto flirt che i diretti interessanti non hanno né confermato né smentito. Ieri però Elena Barolo è stata ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, dove ha rivelato di essere tornata single dopo ben tredici anni.

Elena Barolo dopo la rottura con l’ex compagno frequenta Spinalbese? Parla lei

A Caterina Balivo ha spiegato che l’amore tra lei e Alessandro Martorana era finito ed è per questo motivo che hanno preferito prendere due strade diverse. Alla conduttrice ha anche detto che il loro rapporto dopo la rottura è molto sereno, infatti sono rimasti amici.

Dopo la fine della loro relazione Elena Barolo sta davvero frequentando Antonino Spinalbese? Ieri a La Volta Buona ha smentito dicendo che sono solo amici. A detta sua a The Couple si era formato un bel gruppo ma ha ribadito che la loro è solo un’amicizia. Con ironia ha aggiunto: “Ovviamente è un gran figo, non posso dire che è brutto. Io e Antonino ci vediamo in gruppo, tutti insieme“. La Balivo ha insinuato che non stesse dicendo la verità e non è l’unica a pensarlo.