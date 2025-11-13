Edwige Fenech: femminista, segreto sul padre di suo figlio e amicizia con Montezemolo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Edwige Fenech, icona del cinema italiano, ha recentemente condiviso dettagli intimi della sua vita privata in un’intervista al settimanale Oggi. A 76 anni, l’attrice è tornata sul set con il film ‘Il Maestro’ e ha raccontato il suo percorso personale, tra carriera, maternità e relazioni. Fenech vive con il suo attuale nucleo familiare in Portogallo, vicino ai suoi figli, nuora e nipoti, che ama trascorrere i fine settimana insieme, descrivendo quei momenti come “estasiati” e fondamentali per il suo equilibrio.

La maternità e l’amicizia con Montezemolo

Riguardo alla maternità, ha rivelato di aver cresciuto da sola il suo unico figlio, di cui non ha mai svelato l’identità del padre, spiegando di rispettare la volontà di quest’ultimo di rimanere anonimo. “Sono femminista nei fatti, non a parole”, ha affermato, sottolineando il suo impegno per l’indipendenza e l’autonomia.

Per quanto riguarda la sua relazione con Luca Cordero di Montezemolo, l’ex compagno con cui è stata legata quasi vent’anni, Fenech ha detto che sono ancora ottimi amici e che lui è stato un padre per il suo figlio. Attualmente, si definisce “fieramente single”, preferendo il lavoro all’incontro con un nuovo partner.