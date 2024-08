“Ed il distaccamento dei Vigili del Fuoco?”. Mondo Gino Lisa attacca i parlamentari di Capitanata

Ironicamente voglio ringraziare tutti i parlamentari di Capitanata Marco Pellegrini, Giorgio Lovecchio, Gisella Naturale, Anna Maria Fallucchi, Giandonato La Salandra, Giandiego Gatta e Carla Giuliano. Il loro essere compatti per una causa comune mi ha commosso.

Tutti insieme si sono dati da fare per il distaccamento dei Vigili del Fuoco al Gino Lisa.

Mi correggo, tutti insieme si sono dati da fare per l’inaugurazione della nuova caserma a Foggia.

Diciamo al popolo che senza il distaccamento dei Vigili del Fuoco possiamo sognarci altri tipi di aeromobili: i notevoli costi per i servizi di sicurezza e di antincendio resteranno “sul groppone” anche alla fine del SIEG (ovvero continueranno ad essere la zavorra per il mancato decollo dello scalo).

Mi scuso per averVi disturbato, sono certo che siete presi da tante altre cose per il nostro territorio. In questo momento mi sfuggono quali siano, ma è solo colpa e della mia memoria.

Carissimo territorio, quando non otteniamo qualcosa non è sempre colpa dei cugini baresi ma, come in questo caso, della mancanza di unione dei nostri parlamentari appartenenti a colori diversi, incapaci di fare squadra.

Sergio Venturino – Presidente di Mondo Gino Lisa