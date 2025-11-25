Politica Puglia

Ecco tutti i consiglieri regionali eletti in Puglia

Redazione25 Novembre 2025
Al momento sono 49 i seggi assegnati alle varie provincie, ne manca da assegnare ancora uno che verrà assegnato dopo le riparametrazioni. Foggia con ben 10 consiglieri è la provincia più rappresentata.

Per la Provincia di Foggia – 10 CONSIGLIERI

MAGGIORANZA:

PIEMONTESE RAFFAELE – PD

ROSSELLA FALCONE – PD

STARACE GRAZIAMARIA – DECARO PRESIDENTE

SCAPATO GIULIO – DECARO PRESIDENTE

TUTOLO ANTONIO – PER LA PUGLIA

BARONE ROSA – M5S

OPPOSIZIONE:

GATTA NICOLA – FRATELLI D’ITALIA

DE LEONARDIS GIOVANNI – FRATELLI D’ITALIA

DELL’ERBA PAOLO – FORZA ITALIA

CERA NAPOLEONE – LEGA

Per la Provincia di Bari – 9 CONSIGLIERI

MAGGIORANZA:

PAOLICELLI FRANCESCO – PD

VACCARELLA ELISABETTA – PD

PAGANO UBALDO – PD

SPACCAVENTO FELICE ANTONIO – DECARO PRESIDENTE

LA GHEZZA MARIA – M5S

TAMMACCO SAVERIO – PER LA PUGLIA

OPPOSIZIONE:

SCATIGNA TOMMASO – FRATELLI D’ITALIA

MINUTO ANNA CARMELA – FORZA ITALIA

ROMITO FABIO SAVERIO DETTO FABIO – LEGA

Per la Provincia di Lecce – 9 CONSIGLIERI

MAGGIORANZA:

MINERVA STEFANO – PD

CAPONE LOREDANA – PD

MIGLIETTA SILVIA – DECARO PRESIDENTE

LEO SEBASTIANO GIUSEPPE – PER LA PUGLIA

CASILI CRISTIAN DETTO CASILLI – M5S

OPPOSIZIONE:

PAGLIARO PAOLO – FRATELLI D’ITALIA

BASILE CATALDO DETTO DINO – FRATELLI D’ITALI

DE BLASI GIANFRANCO – LEGA

MAZZOTTA PARIDE – FORZA ITALIA

Per la Provincia di Brindisi – 5 CONSIGLIERI

MAGGIORANZA:

MATARRELLI ANTONIO DETTO TONI – PD

LETTORI ISABELLA – PD

GIOIA TOMMASO – DECARO PRESIDENTE

OPPOSIZIONE:

CAROLI LUIGI – FRATELLI D’ITALIA

SCIANARO ANTONIO – FRATELLI D’ITALIA

Per la Provincia di Taranto – 8 CONSIGLIERI

MAGGIORANZA:

PENTASSUGLIA DONATO DETTO PENTA – PD

BORRACCINO COSIMO – PD

FISCHETTI GIUSEPPE – DECARO PRESIDENTE

ANGOLANO ANNAGRAZIA – M5S

OPPOSIZIONE:

PERRINI RENATO – FRATELLI D’ITALIA

VIETRI GIAMPAOLO – FRATELLI D’ITALIA

DI CUIA MASSIMILIANO – FORZA ITALIA

SCALERA ANTONIO PAOLO – LEGA

Per la Provincia BAT – 8 CONSIGLIERI

MAGGIORANZA:

CILIENTO DEBORA DETTA DEBORA – PD

DE SANTIS DOMENICO – PD

VURCHIO GIOVANNI – PD

RUTIGLIANO NICOLA – DECARO PRESIDENTE

PASSERO RUGGIERO – PER LA PUGLIA

OPPOSIZIONE:

SPINA ANTONIA DETTA TONIA – FRATELLI D’ITALIA

FERRI ANDREA – FRATELLI D’ITALIA

LANOTTE MARCELLO – FORZA ITALIA

