Ecco tutti i consiglieri regionali eletti in Puglia
Al momento sono 49 i seggi assegnati alle varie provincie, ne manca da assegnare ancora uno che verrà assegnato dopo le riparametrazioni. Foggia con ben 10 consiglieri è la provincia più rappresentata.
Per la Provincia di Foggia – 10 CONSIGLIERI
MAGGIORANZA:
PIEMONTESE RAFFAELE – PD
ROSSELLA FALCONE – PD
STARACE GRAZIAMARIA – DECARO PRESIDENTE
SCAPATO GIULIO – DECARO PRESIDENTE
TUTOLO ANTONIO – PER LA PUGLIA
BARONE ROSA – M5S
OPPOSIZIONE:
GATTA NICOLA – FRATELLI D’ITALIA
DE LEONARDIS GIOVANNI – FRATELLI D’ITALIA
DELL’ERBA PAOLO – FORZA ITALIA
CERA NAPOLEONE – LEGA
Per la Provincia di Bari – 9 CONSIGLIERI
MAGGIORANZA:
PAOLICELLI FRANCESCO – PD
VACCARELLA ELISABETTA – PD
PAGANO UBALDO – PD
SPACCAVENTO FELICE ANTONIO – DECARO PRESIDENTE
LA GHEZZA MARIA – M5S
TAMMACCO SAVERIO – PER LA PUGLIA
OPPOSIZIONE:
SCATIGNA TOMMASO – FRATELLI D’ITALIA
MINUTO ANNA CARMELA – FORZA ITALIA
ROMITO FABIO SAVERIO DETTO FABIO – LEGA
Per la Provincia di Lecce – 9 CONSIGLIERI
MAGGIORANZA:
MINERVA STEFANO – PD
CAPONE LOREDANA – PD
MIGLIETTA SILVIA – DECARO PRESIDENTE
LEO SEBASTIANO GIUSEPPE – PER LA PUGLIA
CASILI CRISTIAN DETTO CASILLI – M5S
OPPOSIZIONE:
PAGLIARO PAOLO – FRATELLI D’ITALIA
BASILE CATALDO DETTO DINO – FRATELLI D’ITALI
DE BLASI GIANFRANCO – LEGA
MAZZOTTA PARIDE – FORZA ITALIA
Per la Provincia di Brindisi – 5 CONSIGLIERI
MAGGIORANZA:
MATARRELLI ANTONIO DETTO TONI – PD
LETTORI ISABELLA – PD
GIOIA TOMMASO – DECARO PRESIDENTE
OPPOSIZIONE:
CAROLI LUIGI – FRATELLI D’ITALIA
SCIANARO ANTONIO – FRATELLI D’ITALIA
Per la Provincia di Taranto – 8 CONSIGLIERI
MAGGIORANZA:
PENTASSUGLIA DONATO DETTO PENTA – PD
BORRACCINO COSIMO – PD
FISCHETTI GIUSEPPE – DECARO PRESIDENTE
ANGOLANO ANNAGRAZIA – M5S
OPPOSIZIONE:
PERRINI RENATO – FRATELLI D’ITALIA
VIETRI GIAMPAOLO – FRATELLI D’ITALIA
DI CUIA MASSIMILIANO – FORZA ITALIA
SCALERA ANTONIO PAOLO – LEGA
Per la Provincia BAT – 8 CONSIGLIERI
MAGGIORANZA:
CILIENTO DEBORA DETTA DEBORA – PD
DE SANTIS DOMENICO – PD
VURCHIO GIOVANNI – PD
RUTIGLIANO NICOLA – DECARO PRESIDENTE
PASSERO RUGGIERO – PER LA PUGLIA
OPPOSIZIONE:
SPINA ANTONIA DETTA TONIA – FRATELLI D’ITALIA
FERRI ANDREA – FRATELLI D’ITALIA
LANOTTE MARCELLO – FORZA ITALIA