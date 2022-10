Ecco i migliori Bar d’Italia secondo Gambero Rosso, c’è anche un locale pugliese

Sono 45 i locali italiani premiati dalla guida Bar d’Italia del Gambero Rosso giunta alla sua 23esima edizione, in partnership con illycaffè.

C’è anche un Bar pugliese nella lista si tratta del “300Mila lounge bar” di Lecce, situato all’incrocio tra via 47° Reggimento Fanteria e via Liborio Romano, a pochi passi da piazza Mazzini, nel centro del capoluogo salentino, omaggiato dal GamberoRosso – anche per il 2023 – del premio “Tre chicchi e tre tazzine”, per avere ottenuto il massimo punteggio (tre chicchi e tre tazzine, per l’appunto) nella speciale classifica che riguarda i migliori bar d’Italia. Quest’anno si è potuto fregiare anche di una “stella” per essere stato premiato per oltre un decennio tra i migliori locali dello Stivale.

I 45 premiati tre tazzine e tre chicchi 2023

ABRUZZO

Pescara bar Caprice

CAMPANIA

Minori (SA) Sal De Riso Costa d’Amalfi

EMILIA ROMAGNA

Pianoro (Bo) Gabriele Spinelli – Dolce Salato

Bologna – Gino Fabbri Pasticcere

San Secondo Parmense (Pr) – Nuova Pasticceria Lady

Cattolica (Rn) Staccoli Caffè

Novellara (Re) Bar Roma

FRIULI VENEZIA GIULIA

Palmanova (Ud) -Caffetteria Torinese

Trieste – Caffè Vatta

Trieste – Antico Caffè San Marco

LAZIO

Roma – Spazio Bar e Cucina

LIGURIA

Genova – Douce

Genova – Murena Suite

LOMBARDIA

Almenno San Bartolomeo (Bg) – La Pasqualina

Erbusco (Bs) – Pasticceria Roberto

Milano – L’ Ile Douce

Treviglio (Bg) – Marelet

Cassago Brianza (Lc) – Colzani

Carobbio degli Angeli ( Bg) In Croissanteria Lab

Bergamo – Caffè Cavour 1880

Zanica (Bg) – Morlacchi

Milano – Pavé

Brescia – Bedussi

Bagnolo Mella ( Bs) – Sirani

Erba (Co) – Pasticceria Sartori

MARCHE

Loreto (An) – Picchio

PIEMONTE

Biella – Canterino

Bra (Cn) – Converso

Torino – Bar Zucca

Torino – Baratti & Milano

PUGLIA

Lecce – 300mila

SICILIA

Marineo ( Pa) – Sciampagna

Noto (Sr) Caffè Sicilia

Palermo – Antico Caffè Spinnato

TOSCANA

Firenze – Paszkowski

Campi Bisenzio (Fi) -Tuttobene

Firenze – Gilli

Firenze – Ditta Artigianale

UMBRIA

Magione (Pg) – Il Molino Centumbrie

VALLE D’AOSTA

Aosta – Paolo Griffa al Caffè Nazionale

VENETO

Venezia – Gran Caffè Quadri

Lonigo (Vi) – Il Chiosco

Venezia – Amo

Padova – Biasetto

Arzignano (Vi) – Olivieri 188