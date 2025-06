Eccellenze sportive pugliesi, premiati a Foggia campionesse e campioni di Capitanata e BAT 

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Piemontese: “Lo sport è un’infrastruttura sociale della Puglia, costruita in questi 10 anni con oltre 80 milioni di euro e migliaia di vite cambiate: oggi celebriamo chi fa crescere la nostra comunità con l’esempio”

Un pomeriggio di emozione e riconoscimento per 55 atleti e squadre della provincia di Foggia e della provincia di Barletta Andria Trani, premiati a Foggia come Eccellenze Sportive della Puglia. A consegnare i riconoscimenti il vicepresidente della Regione Puglia e assessore allo Sport per Tutti, Raffaele Piemontese.

“Dal 2015 a oggi – ha dichiarato Piemontese – abbiamo costruito una vera e propria infrastruttura sociale dello sport, investendo oltre 80 milioni di euro tra grandi eventi, impianti sportivi, progetti, attrezzature e premi per gli atleti: un impegno che ha raggiunto in modo tangibile quasi 5.000 beneficiari e che oggi si rinnova premiando chi rappresenta il meglio della nostra regione”.

Dallo sport d’élite alle comunità locali, si sono registrati dieci anni di crescita continua. Nel 2015 i beneficiari regionali delle politiche sportive erano 139. Oggi sono dieci volte tanto: nel 2024 sono stati infatti 1.402, con un investimento che nell’ultimo anno ha toccato i 9 milioni di euro.

“Abbiamo scelto di allargare il sostegno a chi ha davvero bisogno, distribuendo le risorse con equità”, ha sottolineato Piemontese, ricordando che un’attenzione particolare è stata riservata agli impianti sportivi: 439 quelli finanziati in tutta la Puglia, per un totale di 41 milioni di euro, tra strutture comunali e impianti del privato sociale.

Nella sola provincia di Foggia sono stati investiti 7 milioni e 200 mila euro su impianti comunali e 2 milioni in strutture del privato sociale; nella BAT, rispettivamente 1 milione e 1 milione e mezzo.

Lo sport è stato anche leva di valorizzazione territoriale e attrattività. Tra i 39 milioni dedicati a eventi, progetti e attrezzature, spiccano i 14 milioni riservati ai Grandi Eventi Sportivi. Solo in Capitanata oltre 2 milioni e mezzo di euro hanno permesso di promuovere gare e manifestazioni che hanno fatto conoscere il territorio: dai laghi di Lesina e Varano alla Foresta Umbra, da Mattinata a Foggia, tappa del Giro d’Italia. Nella BAT, sono stati investiti 1,7 milioni di euro per eventi di alto livello.

Gli appuntamenti pubblici per premiare le Eccellenze Sportive sono diventati un’abitudine all’inizio della stagione estiva. Nel corso degli anni sono stati premiati sempre più atleti per costruire una comunità più forte. Nel 2015 furono 10 gli atleti riconosciuti dalla Regione Puglia come Eccellenze. Nel 2024 sono 328 in tutta la Puglia, con 55 premiati ieri pomeriggio tra Capitanata e BAT.

Lunedì 23 giugno prossimo, alle ore 15:00, nell’Agorà del Consiglio regionale pugliese, saranno premiate le 124 Eccellenze sportive della Città metropolitana di Bari.

“Abbiamo deciso di allargare i premi, anche riducendone l’entità, perché 1.000 euro possono fare la differenza per tanti atleti che non hanno sponsor: significa potersi iscrivere a una gara, affrontare una trasferta, rinnovare l’attrezzatura”, ha spiegato Piemontese e, man mano che i premiati salivano sul palco, le loro storie confermavano l’importanza spesso decisiva del contributo regionale per continuare a coltivare la passione elevando il livello della sfida agonistica, come ha detto il papà di Mika El Sheikh, giovane campione biscegliese, arrivato secondo ai Campionati Italiani Indoor di Atletica Leggera di Ancona, o Leonardo Rosito, karateka di San Paolo di Civitate, vincitore in Kazakistan.

Sono le stesse storie di atlete e atleti delle più diverse discipline: atletica, ciclismo, judo, nuoto, scherma, danza sportiva, ginnastica ritmica, arti marziali, biliardo pool americano, pugilato, tennis, paratriathlon: un mosaico di impegno e passione che oggi trova riconoscimento pubblico.

“Lo sport per tutti non è stato uno slogan, si è materializzata una visione che ha finito per orientare le nostre politiche sanitarie, educative, urbanistiche perché lo sport migliora la salute, riduce le disuguaglianze, crea comunità. E le Eccellenze Sportive sono i testimonal di questa visione”, ha detto Piemontese, ricordando il riconoscimento ottenuto da ACES Europe che ha incoronato la Puglia come Regione Europea dello Sport per il 2026.

Nel finale, anche un tributo extra per due nuove promesse del pattinaggio foggiano: Sara Antini e Nicole Bevere, protagoniste il 24 maggio scorso dei Campionati Regionali di Pattinaggio Artistico a Giovinazzo, chiamate sul palco perché sono “un ponte verso il 2026, che parte oggi da due ragazze e dalle loro madri commosse, Incoronata e Floriana” ha concluso Piemontese presentandole e idealmente lanciando il percorso per la selezione delle Eccellenze 2025 il cui avviso partirà tra qualche settimana.

ECCELLENZE SPORTIVE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Pellegrino Delli Carri

Atletica Leggera

1° Posto per tre Volte Campione Italiano Categoria Master M45 nel Lancio del martello, Pentathlon Lanci e Martello maniglia corta

Anna Pia Di Stefano

Atletica Leggera

3° Campionati Italiani Paralimpici Invernali di Lanci 2024

Teresa Anna Maria Marcone

Atletica Leggera

1° Campionati Italiani Master Outdoor di Roma

Daniele Mario Piemontese

Atletica Leggera

3° Campionati Italiani Indoor Master 60 Metri Ostacoli

Asd Fovea Baseball

Baseball

3° Campionato Nazionale Serie “B” Girone D

Ssd Manfredonia Calcio C5 A.R.L.

Calcio a 5

2° Campionato Nazionale Serie A2 Élite

Nicole Grandi

Danza Sportiva

1° Campionato Italiano 2024

Pierluigi Martire

Judo

2° Campionati Italiani Di Judo Ag/Ii2 M/60

Leonardo Rosito

Karate

1° Campionato Mondiale FSKA in Kazakistan

Martina Lukaszek

Lancio del Disco

1° Campionati Italiani Juniores e Promesse/ Campionessa Italiana del Lancio del disco

Renato Ciccarelli

Lotta

1° Campionato Italiano di Lotta Stile Libero Under 15 75 Kg

Biagio Piserchia

Lotta libera

1° Campionato Italiano U17

Cristian Piserchia

Lotta libera

1° Campionato Italiano U17

Cristian Tenore

Lotta libera

1° Campionato Italiano Under 15 – Sl di Roma

Alberto Fiore

Lotta libera

1° Campionato Italiano Under 15 – Roma

Diego Giovanni Turi

Lotta Olimpica Stile Greco Romana

1° Campionato Italiano di Lotta Olimpica

Simone Romaniello

Lotta libera

3° Campionato Italiano Under 15 – Sl di Roma

Claudio Vetuschi

Lotta libera

3° Campionato Italiano Under 15 – Sl di Roma Lotta Stile Libero 62 Kg

Rosaria Dicesare

Marcia Atletica

2° Campionati Europei Master non Stadia 2024/ Marcia Km 10 Cat. W65

Maurizio Ciuffreda

Nuoto

3° Campionato Italiano di Categoria Juniores-Cadetti di Roma

Simone Ciuffreda

Nuoto

1° Europei Mediterranean Swimming Cup

Alessio Mustaccioli

Nuoto

1* Europei Mediterranean Swimming Cup – Limassol Cipro

Daniele Pio Zichella

Nuoto

1° Campionato Italiano Finsdir Vasca Lunga

Asd Circolo Schermistico Dauno

Scherma

2° Campionato Italiano a Squadre Di Sciabola Femminile Under 14

Leonilda Buenza

Scherma

1° alla 2a Prova Nazionale Under 14 Individuale

Circolo Schermistico Dauno Asd

Scherma

3° Campionati Italiani Master 2024

Alice Coco

Scherma

3° al 60° Gran Premio Giovanissimi Renzo Nostini – Riccione 2024 (Titolo Nazionale)

Renato Coco

Scherma

3° al 60° Gran Premio Giovanissimi Renzo Nostini – Riccione 2024 (Titolo Nazionale)

Gabriella Lo Muzio

Scherma

1* Finale Campionato Italiano Master

Giuseppe Orsogna

Scherma

1° Al 60° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy Of Moving (Titolo Nazionale)

Emma Pia Stroppa

Scherma

3° Al Campionato Italiano Gpg “Renzo Nostini” (Titolo Nazionale)

Francesco D’Armiento

Scherma specialità Sciabola

2° Campionato Europeo Per Club (European Cup Of Club Champions)

Francesco Pio Iandolo

Scherma specialità Fioretto

1° Campionato Italiano Universitario

Francesca Zurlo

Scherma specialità Fioretto

3° Campionati Del Mondo Veterans

Antonio Spinapolice

Scherma specialità Sciabola Maschile Cat. A

3° Trofeo Rotary 2024

Antonio Maria De Paolis

Scherma Specialità Sciabola Maschile Under 14

3° Sciabola Maschile Prova Nazionale Under 14 Individuale

Michele Manzella

Skeet

1° Coppa Italia – 35° Criterium Nazionale Giovanile

Alessandro Francesco Magistro

Taekwondo

2° Campionato Italiano Cinture Nere Junior

Asd Tennis Club Foggia

Tennis

2° Coppa Italia Tennis Misto Tpra

Lucio Surgo

Tennis

1° Master Nazionale Prequali Ibi24 Entry Level Singolare Maschile Tpra

Michele Pio Buonsanto

Windsurf Funboard – Slalom

1° Campionato Italiano Slalom Giovanile Under 17-Fin & Foil 2024 Aicw Torbole (Tn)