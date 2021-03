Eccellenza, ecco la novità: “Si disputerà solo l’andata. Poi i playoff”

Il presidente del Comitato Regionale Puglia della LND Vito Tisci, intervenuto ai microfoni di Telesveva ha fatto il punto della situazione sulla ripresa del campionato Eccellenza:

“Invierò una lettera a tutte le società del campionato Eccellenza, entro lunedì 15 marzo attendo una risposta definitiva per le adesioni alla ripresa. Alcune società hanno dei dubbi legati alla situazione attuale del Covid, attendo entro lunedì l’elenco completo.”

Chi rifiuta, per due anni non potrà fare alcuna richiesta di ripescaggio, inoltra pagherà regolarmente la tassa di iscrizione.

Si disputerà solo il girone d’andata, ripartendo dalla 5^ giornata, con i play-off dalla prima alla quarta per ogni girone. Le vincenti si disputeranno in finale la promozione in D.

Pensiamo di riprendere il campionato l’11 aprile.”

