È crisi tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, coppia nata nel 2020 durante il Grande Fratello Vip, sono al centro di rumors di crisi. Dopo il matrimonio e la nascita del loro figlio Gabriele, gli indizi sui presunti problemi sembrano aumentare. Clizia, molto attiva sui social, condivide spesso momenti della sua vita quotidiana, mentre Paolo si mostra più riservato, alimentando i sospetti.



L’episodio sospetto

Un episodio che ha attirato l’attenzione è l’assenza di Ciavarro durante le vacanze pasquali in Sicilia, dove Clizia ha trascorso le festività con il figlio, senza pubblicare foto insieme a lui. La motivazione potrebbe essere legata a motivi personali, come il recente lutto della madre di Paolo, Eleonora Giorgi, o semplicemente a impegni lavorativi. L’atteggiamento distaccato di Paolo sui social e alcuni segnali come un video in cui appare visibilmente infastidito hanno fatto nascere dubbi tra i fan. Tuttavia, al momento non ci sono conferme ufficiali di una crisi o di una rottura. La situazione rimane incerta, alimentando il gossip e l’attenzione su questa coppia che, finora, aveva conquistato il pubblico con la sua storia d’amore.