Due squadre pugliesi vogliono il ripescaggio in Serie D

Due squadre pugliesi vogliono il ripescaggio in Serie D: si tratta di Barletta e Bisceglie.

La Lnd, poco fa, ha comunicato che sono stati chiusi i termini per i ripescaggi. Sono undici le domande ricevute. Nella sezione “società retrocesse ai playout o per distacco di almeno otto punti” hanno presentato domanda d’iscrizione Barletta, Borgo San Donnino, Cjarlins Muzane, Crema, Gladiator e Tivoli; tra le perdenti dello spareggio per l’Eccellenza: Bisceglie, Ciliverghe Mazzano, Giulianova e Zenith Prato; tra le società non partecipanti agli spareggi tra le seconde di Eccellenza, infine, la Biellese.