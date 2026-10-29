Dritto e Rovescio, anticipazioni 29 ottobre: Matteo Salvini ospite da Paolo Del Debbio, focus su Youssef Siher

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La politica e la cronaca tornano protagoniste nella nuova puntata di Dritto e Rovescio, il talk show condotto da Paolo Del Debbio in prima serata su Rete 4. Anche questa settimana il programma affronterà alcuni dei temi più discussi del momento, tra proteste nelle piazze, sicurezza e casi che stanno alimentando il dibattito pubblico e politico.

Grande attenzione sarà riservata alla situazione sociale del Paese e alle tensioni legate alle manifestazioni delle ultime settimane. Non mancheranno inoltre approfondimenti dedicati al caso Youssef Siher e a vicende che hanno riacceso il confronto sul tema della sicurezza. Di cosa parlerà Matteo Salvini durante l’intervista a Dritto e Rovescio? Quali sviluppi verranno analizzati sul caso Youssef Siher? E quali altri ospiti prenderanno parte al dibattito in studio?

Dritto e Rovescio, Matteo Salvini ospite della puntata del 29 ottobre

Tra gli ospiti più attesi della serata ci sarà Matteo Salvini, protagonista di un’intervista con Paolo Del Debbio sui principali temi dell’attualità politica.

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti commenterà le questioni che stanno animando il confronto pubblico, dalle manifestazioni che si stanno svolgendo in diverse città italiane fino agli episodi di violenza verificatisi durante alcune proteste.

L’intervento del leader della Lega arriva in una fase importante per il partito, dopo le novità emerse dal recente congresso e in un momento di forte attenzione sulle dinamiche politiche nazionali.

Dritto e Rovescio, approfondimento sul caso Youssef Siher

Uno dei filoni centrali della puntata sarà dedicato a Youssef Siher, vicenda che continua a suscitare reazioni e polemiche.

Nel corso del programma verranno analizzati i temi legati alla scarcerazione del giovane, il suo presunto ruolo all’interno del movimento “17 ottobre” e le accuse che gli vengono contestate nell’ambito dell’inchiesta.

L’approfondimento proverà a ricostruire i principali passaggi della vicenda e le conseguenze che il caso sta avendo sul dibattito politico e mediatico delle ultime settimane.

Ospiti e inchieste della serata tra sicurezza e integrazione

La puntata affronterà anche il tema della sicurezza attraverso un’inchiesta dedicata ai giovani italiani di seconda generazione coinvolti in episodi di violenza.

Spazio inoltre alla vicenda di El Koudri, accusato di strage per l’attentato di Modena, un caso che continua a richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica.

Ad animare il confronto in studio saranno esponenti politici di maggioranza e opposizione, tra cui Carlo Fidanza, Matteo Ricci, Stefano Benigni, Lorenzo Pacini, Giuliano Granato, Isabella Tovaglieri e Ouidad Bakkali.

Con temi che spaziano dalla politica alla sicurezza, passando per l’attualità e la cronaca, la nuova puntata di Dritto e Rovescio si prepara a offrire una serata ricca di confronti e approfondimenti sui principali temi che stanno dividendo il dibattito pubblico italiano.