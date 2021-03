Draghi: “Scuole riaperte fino alla prima media”

“Riapertura della scuola fino alla prima media”. Così il premier Draghi in conferenza stampa, dopo la ‘cabina di regia’ e all’indomani del Consiglio Ue.

Rispondendo alle domande dei giornalisti, parla dei vaccini e specifica: la Commissione europea ha modificato il criterio precedente per lo stop all’ export introducendo “proporzionalità e reciprocità”. “Noi per primi abbiamo proposto” il tema. Ora purtroppo è “all’attenzione di tutti”. Operatori sanitari che rifiutano di vaccinarsi? “Governo intende intervenire”con una norma.