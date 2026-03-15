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Dopo il maltempo in arrivo anche il freddo tardivo?
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Dopo il maltempo in arrivo anche il freddo tardivo?
Le ultime elaborazioni modellistiche confermano con crescente decisione una deriva invernale tardiva destinata a coinvolgere gran parte d’Italia da mercoledì 18 marzo, con un ritorno di aria fredda orientale, temperature in calo e un possibile nuovo episodio di maltempo a carattere invernale, specie sui rilievi.
Lo scrive MeteoLive.
Nel fine settimana 21–22 marzo, l’evoluzione appare ancora più interessante: una nuova ondulazione atlantica potrebbe agganciare un nuovo pacchetto di aria fredda presente sull’est europeo, generando un peggioramento più organizzato.