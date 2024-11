Donald Trump: come sta reagendo il mondo alla sua vittoria?

Donald Trump ha riconquistato la presidenza degli Stati Uniti, sconfiggendo la democratica Kamala Harris nelle elezioni del 5 novembre 2024. La notizia ha scatenato una serie di reazioni nel panorama politico internazionale e italiano, accompagnate da curiosità e retroscena che hanno catturato l’attenzione dei media. Andiamo a controllare un po’ la situazione.

Donald Trump: le reazioni internazionali alla sua vittoria

Diversi leader mondiali hanno espresso le loro congratulazioni a Donald Trump. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è complimentato col tycoon per la sua “impressionante” vittoria alle elezioni USA, mentre il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha celebrato il “più grande ritorno della storia”. In contrasto, il presidente russo Vladimir Putin ha scelto di non commentare immediatamente, mantenendo una posizione di attesa.

Politici italiani: entusiasmi e preoccupazioni

In Italia, le reazioni sono state variegate. La premier Giorgia Meloni ha espresso “le più sincere congratulazioni” a Trump, definendo Italia e Stati Uniti “Nazioni sorelle” legate da un’alleanza incrollabile. Il vicepremier Matteo Salvini ha esultato: “Anche negli USA vincono buonsenso, passione e futuro! Buon lavoro, Presidente Donald Trump”. D’altro canto, la leader del Partito Democratico Elly Schlein ha definito la vittoria di Donald “una brutta notizia per l’Europa e per l’Italia”, esprimendo preoccupazione per le future politiche economiche.

Donald Trump e sua moglie Melania: Gli Usa guardano al futuro

Curiosità e retroscena: dietro le quinte della vittoria

La campagna elettorale di Trump è stata segnata da eventi inaspettati. Nonostante le sfide legali e due tentativi di attentato durante la campagna, il tycoon ha superato gli ostacoli, diventando il primo ex presidente USA in oltre un secolo a servire due mandati non consecutivi. La sua età, 78 anni, lo rende il presidente più anziano a prestare giuramento. Ricordiamo come Donald Trump, oltre a essere un politico e un ricchissimo imprenditore, ha anche un passato nel wrestling. Amico di Vince McMahon, patron della WWE, il tycoon presenziò quasi venti anni fa a diverse puntate di Monday Night Raw, partecipando pure a una Wrestlemania. Inoltre, sotto il primo mandato presidenziale di Trump, la moglie di Mister McMahon, Linda, assunse il ruolo di Amministratore dell’agenzia per le piccole imprese.