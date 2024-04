Manfredonia, Domenico La Marca ufficializza la sua candidatura, sostenuto da Molo 21, Manfredonia Civica, CON Manfredonia, Progetto Popolare

Molo 21, Manfredonia Civica, CON Manfredonia, Progetto Popolare hanno dato vita ad un’alleanza politica di prospettiva, frutto di un confronto serio e costruttivo finalizzato esclusivamente alla rinascita della nostra amata città.

Nasce dunque una coalizione civica con l’intento di riaccendere la passione civile in tutti coloro che guardano alla buona politica come occasione di impegno e sviluppo del nostro territorio e che ha nel NOI, nel ritrovato senso di Comunità, l’energia vitale per il cambio di rotta necessario rispetto al recente passato.

Le ferite sofferte per lo scioglimento del Consiglio comunale per presunte infiltrazioni mafiose e quelle ancora più recenti e dolorose legate all’Amministrazione uscente vanno curate e guarite con la fermezza e il coraggio di chi vede nella giustizia, nella legalità, nella trasparenza amministrativa, nell’onestà i capisaldi imprescindibili del buon governo della cosa pubblica e del vivere civile.

Ci impegniamo pertanto a partecipare alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno unendo esperienze individuali e collettive, intelligenze, saperi, passione e dedizione per porle a servizio di un progetto condiviso di cambiamento della città, nei metodi e nelle persone.

Per queste ragioni abbiamo individuato in Domenico La Marca il nostro Candidato Sindaco e la persona giusta per imprimere una svolta e un cambio di prospettiva in grado di guardare, ascoltare e interpretare le istanze che provengono dalle periferie urbane, sociali ed umane del nostro territorio.

La sua persona e la sua storia, legati al terzo settore e al sociale che diventa anche impresa, alla giustizia e all’antimafia sociale rappresentano, senza alcun dubbio, una scelta che si pone e si impone come segno di vero cambiamento.

Domenico è la persona giusta per rilanciare la nostra comunità aprendo le finestre su un futuro più inclusivo e solidale, in grado, insieme a nuove energie e protagonismi, di valorizzare le tantissime risorse di cui dispone la nostra città e di proporre soluzioni alle problematiche presenti.

Chiediamo ai movimenti, alle forze politiche progressiste, e a quanti abbiano voglia di buona politica di unirsi a noi in questo viaggioe di portare come bagaglio personale solo il necessario: amore per la propria città, idee, entusiasmo, coraggio, esperienza, sana passione civile e politica e spirito di servizio.

Molo 21

Manfredonia Civica

CON Manfredonia

Progetto Popolare

Nelle scorse settimane hanno ufficializzato la loro candidatura anche Ugo Galli e Antonio Tasso.