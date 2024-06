Domenico La Marca incontra venerdì Daniela Marcone di Libera: “Riparto dalla legalità per il bene di Manfredonia”

Il turno di ballottaggio a Manfredonia, in programma i prossimi 23 e 24 giugno, ci darà la possibilità di rincontrare la città e approfondire alcuni temi fondanti da cui ripartire.

Il primo tema per la coalizione “Insieme per Manfredonia”, come ben saprete, è quello della legalità. La nostra città deve ritornare ad avere un’amministrazione pulita, trasparente e responsabile.

Per questo motivo, riprendo la mia campagna elettorale annunciando un incontro a cui tengo molto.

Venerdì 14 giugno, alle ore 18.00 presso il mio comitato, dialogherò con Daniela Marcone, figlia di Francesco Marcone, ucciso dalla criminalità organizzata foggiana nel 1955, già vice-presidente nazionale di Libera e referente nazionale del settore memoria dell’associazione di Don Luigi Ciotti.

Con lei, e con un gruppo di giovani uomini e donne, parleremo di legalità, buon governo, memoria e responsabilità collettiva.Noi ripartiamo dai temi e dal bene della città per andare a vincere. Non mancate!