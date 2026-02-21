Mattinata

Domani Vincenzo Nibali a Mattinata

Redazione21 Febbraio 2026
VINCENZO NIBALI A MATTINATA: IL CAMPIONISSIMO DEL CICLISMO MONDIALE ESEMPIO SPORTIVO E DI VITA!

Domenica 22 febbraio alle ore 12.00 Vincenzo Nibali incontrerà i cittadini di Mattinata, tutti gli sportivi e gli appassionati di ciclismo del Gargano per un momento di Comunità da vivere tutti assieme.

Questo evento finalizza un progetto di educazione scolastica promosso dalla Federazione Ciclistica Italiana (Coordinamento Pugliese) e da AnciPuglia tenutosi con i ragazzi del nostro Istituto Comprensivo Scolastico che ha accolto con grande entusiasmo l’iniziativa.

L’Amministrazione comunale è grata per la preziosa collaborazione alla locale sezione dell’AVIS, alla Parrocchia Santa Maria della Luce, all’Acquedotto Pugliese e alla Fondazione Fumarulo.

