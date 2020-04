Domani raccolta sangue nella sede Avis di Manfredonia

VENERDÌ 10 e SABATO 11 APRILE

per raccogliere donazioni di sangue, medici e infermieri del Centro Trasfusionale di Casa Sollievo della Sofferenza saranno a Cagnano Varano, Manfredonia, San Severo e Carpino. Ecco il programma:

VENERDÌ 10 APRILE, DALLE 8 ALLE 12:Cagnano Varano (sede Fratres)

SABATO 11 APRILE, DALLE 8 ALLE 12:Carpino (sede Fratres)Manfredonia (sede Avis)San Severo (sede Fidas).

Il sangue non si può produrre, si può solamente donare. Per ogni ospedale è di vitale importanza possederne abbastanza per garantire, ad esempio, trapianti di midollo o di altri organi, trasfusioni e per trattare adulti e bambini oncoematologici in trattamento chemio-radioterapico. Serve inoltre per affrontare repentine ed imponenti emorragie.

Non fate mancare il vostro supporto”