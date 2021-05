Domani alle 18, circa 130 alunni dell’istituto Giannone-Masi di Foggia saranno i primi in Italia a ricevere la somministrazione del vaccino anti Covid-19.



Lo faranno nell’hub allestito nella palestra dello stesso istituto. “Un orgoglio per Foggia, il risultato di sinergie di varie organizzazioni che dimostra che si può lavorare insieme – ha detto il prof. Michele Piteo, collaboratore del dirigente scolastico – e che la cooperazione e soprattutto la condivisione fanno crescere. Lo sta dimostrando il Giannone-Masi, una scuola al passo con i tempi per l’offerta formativa e di istruzione grazie ai suoi indirizzi di studio attuali e subito spendibili nel mondo del lavoro, ed anche nel sociale con una vera implicazione con il territorio”.

“Siamo stati la prima regione italiana – ha detto il presidente Michele Emiliano – a mettere in sicurezza col vaccino il personale scolastico, adesso possiamo avviare anche la vaccinazione della popolazione studentesca partendo dai chi sta per sostenere gli esami di maturità. Lo faremo con le nuove dosi che sono in arrivo da Roma e senza toccare la programmazione delle altre fasce di popolazione. Aprire ai più giovani è un segnale di incoraggiamento e speranza per tutti”.