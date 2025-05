Domani agricoltori a Manfredonia all’arrembaggio nave con grano canadese

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

DOMANI 7/5 BLITZ AGRICOLTORI A MANFREDONIA ALL’ARREMBAGGIO NAVE CON GRANO CANADESE

Blitz degli agricoltori di Coldiretti con gommoni e motoscafi che salperanno all’arrembaggio della nave proveniente dal Quebec, carica di quasi 24mila tonnellate di grano canadese, quando ancora sarà in rada, per la mobilitazione a difesa del Made in Italy ed impedire che vengano spacciati come pane e pasta italiani quelli ottenuti con grano importato.

L’appuntamento è domani 7 maggio 2025, alle ore 8,00, al porto di Manfredonia, da dove salperanno le imbarcazioni degli agricoltori di Coldiretti, mentre dinanzi al porto ci sarà un presidio di agricoltori con i trattori. Con il crollo del prezzo del grano pugliese che ha perso 22 euro in 1 mese e le importazioni di grano canadese in aumento del 68% nel 2024, è importante tutelare le aziende agricole e i consumatori assicurando reciprocità delle regole e trasparenza in etichetta.

Siamo di fronte a manovre speculative con un deciso aumento delle importazioni di grano duro dal Canada dove il grano viene coltivato secondo standard non consentiti in Europa, come l’uso del glifosate nella fase di preraccolta.