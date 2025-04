[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

DOMANI A MATTINATA INIZIA “ORCHIDAYS”: IN ARRIVO TURISTI DA TUTTO IL MONDO

Tra gli ospiti il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, l’assessore regionale al Turismo, Gianfranco Lopane, l’assessore regionale all’Ambiente, Serena Triggiani, la presidente di Federturismo Confindustria, Marina Lalli.

In serata il concerto di Enrico Ruggeri

È tutto pronto per la terza edizione di “Orchidays – Nel fiore di Mattinata”, il primo festival interamente dedicato alle orchidee spontanee del territorio pugliese, in programma da domani, giovedì 24 aprile, a domenica 27 a Mattinata. La città è un paradiso botanico a cielo aperto: su tutto il territorio fioriscono 60 delle cento varietà di orchidee selvatiche del Gargano, un primato europeo che rende la città meta di studiosi ed appassionati provenienti da tutto il mondo. Nei giorni del festival, fortemente voluto dal Comune di Mattinata e organizzato dalla società di eventi Studio360, in programma escursioni guidate con esperti botanici, itinerari immersivi tra le fioriture primaverili, incontri sulla conservazione e attività per grandi e piccoli.

Si inizia domani alle 8 con il doppio appuntamento di “Andar per orchidee”, una passeggiata esperienziale tra i sentieri delle orchidee spontanee con l’esperta Angela Rossini. Alle 9 e alle 11, nell’uliveto comunale via Madonna Incoronata, spazio a “Baby Nature Lab”, attività didattiche e ludiche ed esplorazioni sul campo a cura di Centro Studi Naturalistici Onlus. E, quasi a corollario dell’iniziativa, ecco “Natural Fit Experience”, lezioni di slow core training e cardio fitness immersi in natura,

Alle 15.30, nella villa comunale, c’è “Eco-Letture. Pagine in movimento”, la lettura di racconti e poesie a tema green. Ampio spazio sarà dedicato anche ai temi della sostenibilità ambientale, grazie ai “Talking Green”, incontri e dibattiti tra istituzioni ed esperti del settore sui temi della sostenibilità ambientale e sulla promozione dei principi dell’Agenda 2030: alle 18.30, in via Giordano Bruno, il talk dal titolo “Puglia Green Week”, con il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, l’assessore regionale al Turismo, Gianfranco Lopane, l’assessore regionale all’Ambiente, Serena Triggiani, la presidente di Federturismo Confindustria, Marina Lalli, il sindaco del Comune di Mattinata, Michele Bisceglia, e l’assessore all’Industria turistica del Comune di Mattinata, Paolo Valente. Alle 19.15, invece, si parlerà di tutela della biodiversità e di ripristino ambientale con il professore emerito di Ecologia vegetale all’Università La Sapienza di Roma, Carlo Blasi, e con l’agronomo ed esperto di sviluppo rurale e locale, Cosimo Roberto Sallustio. Alle 20, in corso Matino, spazio al food con “Gargano Street Food”, la degustazione di eccellenze enogastronomiche del territorio in collaborazione con gli operatori della ristorazione e del food.

Ma “Orchidays” non è solo natura: le serate del festival si accenderanno con musica, spettacoli e arte. Alle 21, in via Guerra, in programma il concerto di Enrico Ruggeri, uno show imperdibile, inedito e completamente gratuito per rivivere le canzoni più iconiche di una leggenda della musica italiana.

Tutto questo, all’insegna del rispetto e della sobrietà, per onorare al meglio la memoria di Papa Francesco e il lutto nazionale annunciato nelle scorse ore. In questo senso all’inizio di ogni escursione e di tutte le iniziative a programma ci sarà un minuto di raccoglimento, dedicato proprio al nostro amato pontefice, amante della natura, della riflessione, del pensiero, delle bellezze piccole e grandi del creato. Proprio per questo, nel solco di papa Francesco, relativamente ad un tema a lui molto caro, ovvero la custodia del creato, Orchidays conferma le sue attività. “Il nostro pensiero – ha detto il sindaco di Mattinata, Michele Bisceglia – sarà in primo luogo al Papa e a tutto quello che di grande ha fatto per le persone durante questi anni”.

L’evento porta il nome di “Puglia Green Week”, a sottolineare la condivisione di intenti tra il Comune di Mattinata e la Regione Puglia in tema di turismo ecosostenibile. “Sarà una terza edizione ricchissima e più coinvolgente” ha dichiarato l’assessore all’Industria turistica, Paolo Valente. “Orchidays è un evento ormai diventato un punto di riferimento per la nostra cittadinanza e per tutti coloro che amano la natura e la sostenibilità”.