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Domani a Manfredonia “Risorgiamo con le sorgenti antiche”

“Risorgiamo con le sorgenti antiche”. Giornata mondiale dell’acqua

Manfredonia 22 marzo 2026

con il patrocinio del Comune di Manfredonia

In occasione della “Giornata Mondiale dell’Acqua” il Club Alpino Italiano Sezione di Bari “Dino Punzi”, il 22 marzo 2026 organizza nell’area protetta del Lago Salso di Manfredonia un’interessante escursione naturalistica, costituita da 540 ettari di zona umida.

Programma

Ore 8,30: appuntamento presso Sede Lago Salso. Accoglienza da parte della responsabile dell’evento Libera Di Bari (ORTAM). In tarda mattinata l’escursione continuerà a stretto contatto con il mare di Manfredonia andando alla scoperta delle sorgenti ancora presenti nel territorio, che hanno ancora delle storie da raccontare e che vanno gelosamente custodite e valorizzate.

Ore 15.30: presso la sede “Uffici Casa dei Diritti” (Siponto, viale dei Pini n.5), il Sig. Aldo Caroleo (ex presidente Archeoclub di Siponto) e il prof. Giovanni Simone, presidente del Centro Cultura del Mare A.P.S/AICS, relazioneranno sugli invasi lagunari e sulle sorgenti, fonti di risorse idriche da valorizzare. I non soci CAI che vorranno partecipare all’evento dovranno attenersi alle istruzioni riportate nell’allegata locandina, dove è presente anche il programma dell’intera giornata.

Responsabile dell’evento

Libera Di Bari, Operatore Regionale Tutela Ambiente Montano.