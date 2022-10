“Dolcetto o scherzetto: the ghostbusters”, a Manfredonia il 31 ottobre

Lunedì 31 Ottobre 2022 a Manfredonia verrà organizzato un “DOLCETTO O SCHERZETTO “ mai visto …Di cosa parliamo???…..

Dolcetto o scherzetto : “The Ghostbusters”

Per i piccoli di Oltreoceano quella del Dolcetto o Scherzetto è una tradizione irrinunciabile alla quale ben si adattano anche gli adulti. Non solo i genitori che li accompagnano nel tour il più delle volte anch’essi in maschera, ma anche i vicini del quartiere, ben lieti di aprire loro le porte e di riempire i loro cestelli con ogni prelibatezza dolciaria.

Per i bimbi italiani le cose sono un po’ diverse. Innanzitutto, quella di Halloween è una tradizione relativamente recente e il rito del tour delle case è poco diffuso…ma quest’anno tutto cambierà perché andremo alla ricerca non solo di dolcetti ma anche di fantasmi ,da bravi Ghostbusters ,e perché no anche travestiti così da poter eleggere il travestimento più originale alla fine del gioco .

REGOLAMENTO

TERRITORIO DI CACCIA

I ghostbusters si aggireranno prevalentemente in corso Manfredi,al centro commerciale Gargano e nei dintorni del cimitero (ovviamente al di fuori del cimitero).

Ogni squadra avrà la propria “Caserma” o “Firehouse”dove si riuniranno per consultarsi .

Si consiglia un travestimento a tema(non è obbligatorio) .

La partenza della gara è prevista per le ore 18 di Lunedì 31 Ottobre presso il centro commerciale Gargano (Contrada Pace loc,71037 Monte Sant’Angelo)dove vi verranno consegnati i primi indizi per la caccia ai fantasmi e alle caramelle personalizzate . La gara sarà suddivisa in 5 tappe e ad ognuna di esse verrà attribuito un punteggio in base alla velocità e alla quantità di caramelle e fantasmi trovati. Successivamente ci sposteremo nei pressi del cimitero dove si svolgerà la seconda tappa, la terza ,la quarta e la quinta tappa si terranno prevalentemente in corso Manfredi.

Vince chi trova più caramelle e fantasmi e ci sarà anche un premio per il travestimento più originale.

Termine della gara alle h21 presso lo “spacco” Gaetano Pasqua in corso Manfredi n281

CONCORRENTI

La caccia ai fantasmi e alle caramelle è libera e aperta a tutti. I minorenni potranno partecipare, previa autorizzazione scritta di un genitore o di chi ne fa le veci. In ogni caso tutti i partecipanti dovranno effettuare l’iscrizione per poter partecipare al gioco.

SQUADRE

Ogni squadra dovrà essere composta da almeno 4 partecipanti fino ad un massimo di 14 partecipanti, avere il suo nickname e dovrà nominare un capitano che rappresenti la propria equipe nei confronti degli organizzatori e che interloquisca direttamente con loro attraverso un gruppo whatsapp dedicato.

ISCRIZIONE

Per tutte le operazioni di iscrizione contattare le organizzatrici dell’evento: Luigia Riccardi tel +39 393 404 0900 e Rosa Lupoli tel +39 345 296 5057 della “Lulù Eventi”. Vi invitiamo anche a seguire le pagine social dell’Associazione “Lulù eventi” dove verranno forniti aggiornamenti e informazioni utili per la partecipazione: Facebook https://www.facebook.com/Lul%C3%BA-eventi-102864282462144/ e Instagram https://instagram.com/lulueventi2022?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Ricordiamo che l’iscrizione è gratuita e sarà consentito avvalersi di telefoni cellulari, smartphone, internet, navigatori satellitari, libri, dizionari ed usufruire della collaborazione di parenti, amici o altre persone disponibili a fornire indicazioni

RESPONSABILITÀ

Gli organizzatori del gioco non si assumono nessuna responsabilità ed escludono qualsiasi forma di rimborso totale o parziale per:

• eventuali danni a cose e persone che si potranno verificare nel corso della manifestazione;

• infortuni capitati ai partecipanti durante lo svolgimento della caccia al tesoro.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

La partecipazione a questo gioco comporterà per i partecipanti, l’accettazione incondizionata e totale delle regole e clausole contenute nel presente regolamento, senza limitazione alcuna. Ogni partecipante che firma il modello di iscrizione dichiarerà di aver letto il presente regolamento e di accettarlo in tutte le sue parti. Per quanto non previsto dal regolamento gli organizzatori si riservano di decidere insindacabilmente su ogni episodio contestato.

PENALITÀ

E’ fatto obbligo ad ogni squadra e ad ogni partecipante di mantenere nell’arco dell’intera manifestazione un comportamento conforme ai valori di lealtà ed amicizia che sono alla base dell’evento. Ogni atto contrario a questi valori verrà sanzionato dagli organizzatori nei modi e nelle forme che esso, insindacabilmente, riterrà opportune. Verranno altresì penalizzati, coloro che metteranno in pericolo la propria e altrui incolumità.

L’evento è organizzato da Rosa Lupoli e Luigia Riccardi della Lulù Eventi ,dall’associazione Culturale ARS Manfredonia, e dall’Associazione “Io sono Partita Iva” .

Ricchi premi in palio

Contattaci per info e regolamento