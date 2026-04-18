Docenti precari, la “liturgia del dolore” che umilia la scuola

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La scuola italiana continua a poggiarsi su un equilibrio fragile, fatto di docenti che ogni anno ripartono da zero. C’è chi percorre centinaia di chilometri per una supplenza che ha già una scadenza scritta, chi si ritrova a dover dimostrare ancora una volta competenze già certificate, chi investe tempo e denaro in percorsi formativi che sembrano non bastare mai. È una condizione che non si limita alla precarietà lavorativa, ma scava nel quotidiano, trasformando l’insegnamento in un’esperienza di continua incertezza. In questo contesto, prende forma quello che un docente definisce una “liturgia del dolore”: non solo fatica fisica, ma un logoramento più profondo, alimentato da un sistema che rinvia continuamente il riconoscimento di chi, da anni, tiene in piedi la scuola.

Il grido di Luigi Sofia: la “liturgia del dolore” dei precari

Nel suo reel diffuso sui social, il docente Luigi Sofia racconta senza filtri la condizione dei precari, parlando apertamente di una “liturgia del dolore” fatta di concorsi ripetuti, aspettative disattese e crescente disagio psicologico. Non si limita a denunciare la fatica degli spostamenti o la precarietà contrattuale, ma punta il dito contro un sistema che costringe gli insegnanti a dimostrare continuamente il proprio valore, anche dopo aver già superato prove e accumulato anni di servizio. Nel suo racconto emerge un senso diffuso di frustrazione: quello di professionisti che si sentono intrappolati in un meccanismo che rinvia costantemente la stabilizzazione, trasformando il percorso lavorativo in una sequenza di ostacoli senza fine. Un disagio che, come sottolinea, non è più solo individuale ma assume i contorni di un problema collettivo.

Come sottolinea anche Daniela Rinaldi in un recente articolo di Orizzonte Scuola proprio su tale argomento, la tenuta del sistema scolastico passa oggi, in larga parte, dalla capacità di resistenza di chi accetta di vivere in una condizione di continua incertezza. Ma è proprio questo il punto critico: non si può continuare a reggere un intero settore sulla sopportazione individuale. Le parole di Sofia spingono a guardare oltre le soluzioni formali e i continui aggiustamenti burocratici, ponendo al centro una questione più profonda, quella della dignità professionale e della qualità della vita degli insegnanti.

















