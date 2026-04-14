Carta docente, il Tar stringe sul Ministero: 20 condanne in un giorno

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La vicenda della Carta del docente continua a produrre effetti concreti nelle aule dei tribunali amministrativi. Le ultime decisioni dei Tar confermano un orientamento sempre più netto: il Ministero dell’Istruzione e del Merito deve dare esecuzione alle sentenze già passate in giudicato e procedere al pagamento del bonus da 500 euro anche a favore dei docenti precari.

In diversi procedimenti “gemelli”, che coinvolgono gruppi numerosi di insegnanti, i giudici hanno imposto tempi stringenti per l’adempimento, rafforzando l’idea che il diritto riconosciuto non possa restare solo sulla carta. La questione, ormai, non riguarda più il riconoscimento del bonus, ma la sua effettiva liquidazione.

Il Tar e la Carta docente: cresce il contenzioso sull’esecuzione dei pagamenti

Le pronunce più recenti dei tribunali amministrativi fotografano una situazione ormai consolidata: la Carta del docente continua a essere uno dei principali fronti di contenzioso tra personale precario e amministrazione scolastica. Al centro delle decisioni non c’è più soltanto la titolarità del beneficio, già riconosciuta in numerosi casi dalla giurisprudenza del lavoro e confermata anche in sede europea, ma soprattutto la fase successiva: l’esecuzione concreta delle sentenze.

Secondo quanto emerge dalle ultime decisioni, il Tar ha nuovamente richiamato il Ministero al rispetto dei tempi di pagamento nei confronti di oltre cento insegnanti che avevano già ottenuto sentenze favorevoli ma non avevano ancora ricevuto le somme spettanti. In questi casi, i giudici amministrativi sono intervenuti in sede di ottemperanza, imponendo all’amministrazione di provvedere senza ulteriori ritardi.

Il punto critico è proprio questo passaggio intermedio: una volta riconosciuto il diritto al bonus da 500 euro per i periodi di servizio a tempo determinato, spesso si apre una lunga fase di attesa che costringe i docenti a promuovere nuovi ricorsi per ottenere l’effettivo pagamento. Una dinamica che ha portato alla proliferazione di procedimenti “seriali”, molto simili tra loro, che coinvolgono gruppi numerosi di insegnanti e che finiscono per appesantire il lavoro dei tribunali amministrativi.

A rendere ancora più evidente la portata del fenomeno è il dato delle decisioni concentrate in un’unica giornata, con circa venti condanne emesse in serie, segno di un contenzioso ormai strutturato e sempre più rapido nella sua produzione giurisprudenziale.

Le decisioni più recenti ribadiscono un principio ormai stabile: le sentenze passate in giudicato non possono rimanere inattuate. Per questo motivo, il Tar, in alcuni casi, prevede anche un termine preciso entro cui l’amministrazione deve adempiere al pagamento, con la possibilità di nominare un commissario ad acta qualora il Ministero non dovesse procedere.

Il quadro che emerge è quello di un sistema in cui il riconoscimento del diritto non coincide automaticamente con la sua effettiva erogazione, generando un contenzioso che tende ad autoalimentarsi. Da un lato aumenta la pressione sui tribunali, dall’altro cresce il numero di docenti che si rivolgono alla giustizia per ottenere quanto già stabilito da precedenti sentenze.

In questo scenario, la Carta del docente si conferma tanto una misura di sostegno alla formazione del personale scolastico, quanto uno dei nodi più complessi nella gestione dei rapporti tra precariato e pubblica amministrazione.